Si riunisce a New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riunisce a New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONU

Significato/Curiosita : Si riunisce a new york

Quotidiane e settimanali. l'organizzazione si riunisce ogni anno in dicembre per votare i riconoscimenti da assegnare a film distribuiti negli stati uniti nel... Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

