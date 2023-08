Vi risiedeva il Dalai Lama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi risiedeva il Dalai Lama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LHASA - TIBET

Significato/Curiosita : Vi risiedeva il dalai lama

Michele i, avvenuta il 5 dicembre 2017, è l'unico capo di stato della seconda guerra mondiale ad essere ancora in vita insieme al dalai lama, tenzin gyatso... – se stai cercando altri significati, vedi tibet (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento tibet non cita le fonti necessarie o quelle presenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vi risiedeva il Dalai Lama : risiedeva; dalai; lama; risiedeva nel Palazzo Ducale di Venezia; Il monte dove risiedeva no gli dèi; Vi risiedeva Zeus con la sua corte; La regione dell Asia in cui risiedeva il Dalai Lama; risiedeva a Lhasa; Il film di Scorsese del 1997 sulla vita dell attuale dalai Lama; Il XIV dalai Lama: Gyatso; Li governava il dalai Lama; Il Paese ilei dalai Lama; La regione dell Asia in cui risiedeva il dalai Lama; La lama della ghigliottina; Le hanno polpi e calama ri; Esclama zione propria dell impaziente; Ha avuto a capo il grande lama sigla; Così è la lama molto tagliente; Reclama ta fortemente;

