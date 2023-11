La definizione e la soluzione di: Qui nessuno è profeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Qui nessuno e profeta

Nemo propheta in patria (sua) è una locuzione in lingua latina che significa: "nessuno è profeta nella [propria] patria". l'espressione vuole indicare... La Patria (dal latino = la terra dei padri) è il concetto di nazione e paese, natio interiorizzato e idealizzato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

