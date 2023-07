Questo o quello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Questo o quello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CIÒ

Significato/Curiosità : Questo o quello

"Questo" e "quello" sono pronomi dimostrativi che indicano oggetti o persone specifici in relazione alla posizione o alla distanza rispetto al parlante. "Questo" si riferisce a qualcosa che è vicino al parlante o all'azione in corso, mentre "quello" si riferisce a qualcosa che è più lontano o distante. Entrambi i pronomi sono usati per identificare e distinguere tra oggetti o persone nella conversazione. D'altra parte, "ciò" è un pronome dimostrativo più formale e indica una cosa o un'idea generale, senza specificare la posizione o la distanza. "Ciò" è spesso usato in contesti più formali o letterari.

