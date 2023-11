La definizione e la soluzione di: C è quello delle Amazzoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RIO

Significato/Curiosita : C e quello delle amazzoni

Brasile, venezuela e colombia. in italiano si usa chiamarlo rio (cioè fiume) delle amàzzoni; non essendo chiaro se le famose amàzzoni siano all'origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

