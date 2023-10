Quello brulé si beve caldo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello brulé si beve caldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VIN

Significato/Curiosita : Quello brule si beve caldo

In alcuni casi si trova anche in vendita già pronto imbottigliato, quindi solamente da scaldare. in valle d'aosta, il vin brûlé si beve anche nella coppa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

