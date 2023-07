Puntare l arma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Puntare l arma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIRARE

Significato/Curiosita : Puntare l arma

Bellica dalle forze armate cecoslovacche. queste ultime preferirono puntare su un'arma di produzione locale, piuttosto che indirizzarsi sulla sovietica stechkin... mirare è una circoscrizione rurale (rural ward) della tanzania situata nel distretto di rorya, regione del mara. conta una popolazione di 12 416 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 luglio 2023

