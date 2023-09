Un premio per manager - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un premio per manager. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BONUS

Significato/Curiosita : Un premio per manager

Del suo piano di ristrutturazione. nel 1986 le viene assegnato il premio di manager dell'anno. credeva nella meritocrazia e nella gerarchia del merito... Governo italiano. bonus malus – meccanismo di calcolo di premi assicurativi per veicoli a motore. bonus malus – film del 1993 bonus track – brano musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

