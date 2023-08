Un prefisso privativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un prefisso privativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IN

Significato/Curiosita : Un prefisso privativo

Derivazione. a seconda del prefisso usato, la parola può assumere un significato opposto (prefisso inversivo), può essere rafforzata (prefisso rafforzativo) o precisata... Dell'india in – codice iso 3166-2:us dell'indiana (stati uniti) .in – dominio di primo livello dell'india in in– romanzo di natsuo kirino del 2009 in – simbolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

