I più freddi punti della Terra - Cruciverba

I poli sono i punti più freddi della Terra. Ci sono due tipi di poli: il Polo Nord e il Polo Sud. Il Polo Nord si trova nell'Oceano Artico ed è la parte più settentrionale del pianeta. È circondato dall'acqua e coperto da un vasto mare di ghiaccio. Il Polo Sud si trova nel continente antartico ed è la regione più meridionale del mondo. È una vasta distesa di ghiaccio e neve, con temperature estremamente rigide. Queste regioni sono estremamente ostili per la vita umana, ma sono estremamente importanti per la ricerca scientifica e lo studio del cambiamento climatico.

