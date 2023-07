Un pesce dei mari freddi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pesce dei mari freddi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARINGA

Significato/Curiosità : Un pesce dei mari freddi

L'aringa è un pesce appartenente alla famiglia Clupeidae, ed è noto per essere un pesce dei mari freddi. Questa specie è diffusa in diverse regioni del mondo, soprattutto nell'Atlantico nord e nell'oceano Pacifico settentrionale. L'aringa ha un corpo allungato, solitamente di colore argentato, e può raggiungere dimensioni di 20-30 centimetri. È un pesce gregario e vive in grandi banchi. L'aringa è un importante alimento sia per l'uomo che per altre specie marine, ed è oggetto di una significativa attività di pesca commerciale. È anche apprezzata per il suo alto contenuto di omega-3, che offre benefici per la salute umana.

Altre risposte alla domanda : Un pesce dei mari freddi : pesce; mari; freddi; Un gustoso pesce marino; Un pesce dei fondali; Un pesce da ottimi tranci; Gustoso pesce affine al dentice; Vi si trova il pesce che fa finta di nulla; pesce simile al branzino che può essere boccadoro; Formazione tipica dei mari tropicali; Un gustoso pesce mari no; Quello mari no è più lungo di quello terrestre; Ex motoscafi della mari na; Biblico mostro mari no; I mari ti delle figlie; Si montano nelle abitazioni dei Paesi molto freddi ; Oggetto tascabile utile nei periodi freddi ; Più sono freddi e più sono rigidi; Molto freddi ; I suoi due poli non sono freddi ; La band di freddi e Mercury;

Cerca altre Definizioni