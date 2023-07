Il pareggio senza gol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pareggio senza gol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : 00

Altra risposta : OO

Significato/Curiosita : Il pareggio senza gol

Settembre 2007, dopo il pareggio senza gol a san siro contro la francia nelle qualificazioni all'europeo 2008, da tempo insoddisfatto per il modo in cui viene... Voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. lo 00 (doppio zero o zeranta) può essere utilizzato per indicare: la farina di grano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

