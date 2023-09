Nuclei di isolati cittadini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nuclei di isolati cittadini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RIONI

Significato/Curiosita : Nuclei di isolati cittadini

Ambito autostradale, anche in occasione dì calamità naturali, nell'assistenza ai cittadini e nel soccorso di persone in pericolo. gli innumerevoli interventi... Voce principale: suddivisioni di roma. i rioni di roma costituiscono il primo livello di suddivisione toponomastica di roma capitale e indicano le zone... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

