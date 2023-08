Non stanno a perder tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non stanno a perder tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LESTI

Significato/Curiosita : Non stanno a perder tempo

Chiamati lazica); a quel tempo trebisonda era un porto molto importante per fare una pausa e trovare la strada per i colchidi. perdere trebisonda avrebbe... Impianti gli impianti stazione inferiore funicolare bergamo alta ^ andrea lesti, la funicolare di bergamo città. url consultato nell'agosto 2016. le funicolari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non stanno a perder tempo : stanno; perder; tempo; stanno nella pisside; Oziose che stanno con le mani in mano; stanno sempre in mare; stanno in testa ai convogli ferroviari; stanno in un baccello; stanno tra le viti e i dadi; Non funzionare perfettamente perder e in efficienza; Lo dimostra chi sa perder e sportivamente; perder e l entusiasmo; Si può perder e quello dell intelletto; perder e terreno; perder e colore; Insieme delle funzioni che un agente svolge presso uno Stato nel tempo in cui è accreditato; In un libro di HG Wells era del tempo ; Un tempo punire un soldato per educarne nove; Il tempo musicale prima dell Andante moderato; Serve per esprimere contempo raneità: nel; Baleno di tempo ;

