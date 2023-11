La definizione e la soluzione di: Non serve per le bottiglie di champagne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Tecnica di produzione dello champagne. ad esempio il problema della formazione di un deposito nelle bottiglie durante la permanenza in cantina per la seconda... I cavatappi [kava'tappi] sono un tipo di pasta, specificatamente maccheroni a forma di tubo elicoidale. Sono conosciuti anche con altri nomi, tra cui ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : serve per non dimenticare al supermercato; serve per misurare la distanza fotografica; serve a far sacchi; serve a chiudere la porta; serve litri ai suoi clienti; Chiudono le bottiglie ; La rastrelliera per le bottiglie ; Le bottiglie da restituire; Supporto per bottiglie di vino; La teca con le bottiglie DOC; Uva da champagne ; champagne + succo d arancia; La fanno birra e champagne ; Una grossa bottiglia di champagne ; Pérignon champagne ;

