Un nome di re norvegesi.

Curiosità su: Morte di sigurd inizia il periodo storico delle guerre civili norvegesi. con il probabilmente figlio illegittimo di haakon iii, inizia un periodo di tranquillità...

Harald V di Norvegia (Skaugum, 21 febbraio 1937) è il re di Norvegia dal 1991, terzo figlio di Olav V e della principessa Marta di Svezia.

È il primo re di Norvegia ad essere nato nel paese dai tempi di re Olav IV Haakonsson (1370 - 1387). Alla nascita era secondo nella linea di successione dopo suo padre. Nel 1940, a seguito dell'occupazione tedesca durante la seconda guerra mondiale, la famiglia reale andò in esilio. Harald trascorse parte della sua infanzia in Svezia e negli Stati Uniti. Tornò in Norvegia nel 1945 e successivamente studiò presso l'Università di Oslo, l'Accademia militare di Norvegia e al Balliol College dell'Università di Oxford. Nel 1957, alla morte del nonno, re Haakon VII, Harald divenne principe ereditario. Appassionato sportivo, rappresentò il suo paese nelle competizioni di vela alle Olimpiadi di Tokyo 1964, Città del Messico 1968 e Monaco di Baviera 1972 e più tardi divenne patrono della Federazione Internazionale della Vela. Nel 1968 sposò la borghese Sonja Haraldsen. Inizialmente tale matrimonio fu contrastato a causa dello status di comune cittadina (persona normale) della Haraldsen. La coppia ebbe due figli, Martha Louise e Haakon, l'erede al trono.

Lingua unificata

Sostantivo

bluetooth ( approfondimento) m, inv

(forestierismo) (elettronica) (informatica) protocollo di interconnessione tra dispositivi elettronici con onde radio e non via cavo

Sillabazione

blue | tooth

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Da Harald Blåtand (Harold Bluetooth in inglese), re Aroldo di Danimarca, che unì politicamente i popoli della Scandinavia con l'introduzione del cristianesimo, ispirando la filosofia unificante della suddetta tecnologia