Un modo di dire Evviva

Hip hip urrà (italianizzazione dell'inglese Hip hip hooray) è una locuzione con valore di interiezione, di probabile origine onomatopeica, che viene di norma proferita come grido collettivo di esultanza ed incitamento. Di norma, un soggetto singolo di un gruppo di persone intona un hip hip che viene seguito da un urrà pronunciato a gran voce da tutti i presenti. In genere il grido viene dedicato a qualcuno o a qualcosa oggetto dell'esultanza, che viene menzionato prima di intonare l'hip hip. In passato, l'urrà veniva gridato solo dopo che il capo-coro aveva a sua volta gridato per tre volte hip; successivamente il numero di hip si è ridotto a due.

Italiano

Interiezione

urca

(familiare) espressione con riferimento a qualcosa di inaspettato, talvolta esagerato oltre il normale sentire, al di là di quanto si vede comunemente o normalmente " urca , che macchina!"

"urca , che caldo!"

Sillabazione

ùr | ca

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Termini correlati