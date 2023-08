Larghezza nello spendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Larghezza nello spendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCIALO

Della cosiddetta sella, là dove la larghezza e la profondità delle acque dello stretto sono minori (circa 3 km di larghezza e 100 m di profondità). l'area... Diretta da franco rossi. lo scialo (2 voll.), collana narratori italiani n.74, milano, mondadori, maggio 1960. lo scialo, prefazione di antonio faeti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

