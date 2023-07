L Irlanda in irlandese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Irlanda in irlandese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EIRE

Significato/Curiosità : L Irlanda in irlandese

In irlandese, l'Irlanda è chiamata "Éire". Questo termine è usato per identificare il Paese e il nome deriva da Ériu, una dea mitologica dell'antica Irlanda. Éire è la forma ufficiale del nome del Paese nella lingua irlandese, che è una delle due lingue ufficiali dell'Irlanda insieme all'inglese. La lingua irlandese, o gaelico irlandese, ha una ricca storia e una forte connessione con l'identità nazionale e culturale del popolo irlandese. Anche se l'inglese è ampiamente parlato, la lingua irlandese è ancora viva e usata in diverse comunità in tutta l'Irlanda.

