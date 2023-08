Si inserisce nella porta USB - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si inserisce nella porta USB. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHIAVETTA

Una "chiavetta" USB è un dispositivo di archiviazione portatile che può essere inserito in una porta USB di un computer o di altri dispositivi compatibili. Comunemente conosciuta anche come "pendrive" o "flash drive", una chiavetta USB consente di memorizzare e trasferire dati digitali come documenti, foto, video e altro ancora. È un mezzo efficiente per portare con sé grandi quantità di informazioni in un formato compatto. L'inserto nella porta USB permette al dispositivo di essere riconosciuto dal computer, consentendo agli utenti di accedere e gestire facilmente i dati memorizzati sulla chiavetta.

