La definizione e la soluzione di: Le indebolisce l osteoporosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSSA

Significato/Curiosita : Le indebolisce l osteoporosi

Né un'adeguata densità ossea, che in età adulta metterà a rischio di osteoporosi e fratture, né la prefissata statura. rachitismo: condizione aggravata... Un osso è una parte anatomica solida dei vertebrati; l'insieme delle ossa di un dato animale ne costituisce lo scheletro. È costituito da una matrice ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

