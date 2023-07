Incassa per gli autori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incassa per gli autori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SIAE

Significato/Curiosità : Incassa per gli autori

La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) è un'organizzazione italiana che si occupa della gestione dei diritti d'autore. Incassa per gli autori significa che la SIAE raccoglie i proventi derivanti dall'utilizzo delle opere protette da diritto d'autore (come musica, film, libri, ecc.) e li distribuisce agli autori, compositori, editori e altri titolari dei diritti. Attraverso il pagamento di tariffe e licenze da parte di chi utilizza le opere, la SIAE garantisce un compenso equo agli autori, contribuendo così alla tutela e alla promozione della creatività e della cultura.

