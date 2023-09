Gravoso come un incarico difficile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gravoso come un incarico difficile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ONEROSO

Significato/Curiosita : Gravoso come un incarico difficile

Consapevolmente esposto con il difficile incarico assunto». il primo omaggio alla figura di ambrosoli fu il libro di corrado stajano, intitolato un eroe borghese. dal... Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il contratto a titolo oneroso, nell'ordinamento giuridico italiano, è un accordo nel quale al sacrificio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

