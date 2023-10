Il Grande attraversa Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Grande attraversa Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CANAL

Significato/Curiosita : Il grande attraversa venezia

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi venezia (disambigua). venezia (afi: /ve'nttsja/, pronuncia; venesia /ve'nsja/ in veneto)... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi(disambigua).(afi: /ve'nttsja/, pronuncia; venesia /ve'nsja/ in veneto)... I Canal (o da Canal) furono una famiglia patrizia veneziana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

