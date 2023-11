La definizione e la soluzione di: Gran quantità di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MOLE

Significato/Curiosità : Gran quantità di lavoro

La parola "mole" può essere utilizzata per descrivere una gran quantità di lavoro o compiti da svolgere. Quando si parla di una "mole di lavoro", si fa riferimento a un carico significativo di attività o responsabilità che richiede impegno e dedizione. La mole di lavoro può manifestarsi in vari contesti, come nell'ambito professionale, accademico o personale, e può richiedere un grande sforzo fisico o mentale per essere completata con successo. Affrontare una mole di lavoro può richiedere pianificazione, organizzazione e gestione efficace del tempo per affrontare tutte le attività in modo efficiente. È importante trovare strategie per affrontare la mole di lavoro in modo sistematico e mantenere un equilibrio tra lavoro e benessere personale per evitare il surmenage o il burnout.

