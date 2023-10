Gli Africani più numerosi - Cruciverba

Dell'africa, il mulino, 2012. organizzazione dell'unitàunionestatiper consumo di calorie flora dell'africa altri progetti...

La Nigeria ( AFI : /ni'rja/), ufficialmente Repubblica Federale della Nigeria (in inglese: Federal Republic of Nigeria), è uno Stato federale dell'Africa occidentale, il più popolato del continente africano. Confina con il Benin a ovest, il Ciad a nord-est, il Camerun a est, il Niger a nord e nord-ovest; si affaccia sull'oceano Atlantico nel golfo di Guinea. Sesto Stato al mondo per popolazione, fa parte del Commonwealth delle nazioni. Le principali città, oltre all'attuale capitale Abuja (dal 1991) e a quella precedente, Lagos, sono: Abeokuta, Ibadan, Port Harcourt, Enugu, Kano, Kaduna, Jos e Città del Benin.