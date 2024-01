La definizione e la soluzione di: Il genere pittorico di Ligabue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Per arte naïf (dal francese naïf, ossia "ingenuo") si intende un certo tipo di produzione artistica priva di legami con la realtà culturale e accademica della società in cui è prodotta. Essa tende a rappresentare gli aspetti comuni della vita quotidiana in modo semplice, ingenuo ed istintivo.

Italiano

Aggettivo

naif ( approfondimento) inv

(arte) (pittura) di tendenza dell'arte propria di artisti autodidatti, portati per istinto a dipingere con uno stile semplice e colori vivaci Ho acquistato un quadro naif all'asta. (per estensione) usato come sinonimo di genuino, schietto, semplice Nella nostra trattoria potrete riscoprire i gusti naif delle nostre terre. (per estensione) di persona pura, integra, che non suole "scendere a compromessi" (senso figurato) (spregiativo) facilmente passibile d'inganno (spregiativo) appellativo offensivo contro una o più persone ritenute illusoriamente ingenue

Sostantivo

naif m e f inv

(pittura) artista di questa espressione pittorica I naif americani sono i miei preferiti.

Sostantivo

naif m sing

(pittura) l'espressione pittorica stessa Ho una certa predilezione per il naif.

Sillabazione

na | if

Pronuncia

IPA: /na.'if/

Etimologia / Derivazione

dall'aggettivo francese naïf con lo stesso significato artistico; questo aggettivo deriva dall'aggettivo latino nativus col significato di "nativo, primitivo"

Sinonimi

immediato, ingenuo, istintivo, naturale, primitivo, semplice, spontaneo

genuino, schietto

(artista dell'espressione pittorica) pittore naif

pittore naif (espressione pittorica) arte naif

Contrari

artificioso, convenzionale, manierato, raffinato, ricercato

(spregiativo) kitsch

