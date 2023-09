Fredda regione russa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fredda regione russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIBERIA

Significato/Curiosita : Fredda regione russa

Efremov. lo stesso argomento in dettaglio: cucina russa. la gastronomia russa varia da regione a regione avendo subito le varie culture e tradizioni storiche... Del tajmyr; appartengono alla siberia anche l'arcipelago della terra del nord (severnaja zemlja), quello della nuova siberia e più a oriente l'isola di wrangel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

