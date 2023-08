La fragranza delle spezie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fragranza delle spezie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AROMA

Significato/Curiosità : La fragranza delle spezie

L'aroma delle spezie è un'esperienza sensoriale avvolgente e suggestiva. Le spezie, estratte da radici, semi, cortecce e foglie di varie piante, emettono profumi unici e distintivi che evocano ricordi, culture e cucine di tutto il mondo. L'aroma speziato può essere caldo e avvolgente come la cannella o piccante e vivace come il pepe nero. Queste fragranze non solo arricchiscono i piatti, ma anche l'ambiente circostante quando le spezie vengono utilizzate in profumi, candele o tisane. L'aroma delle spezie possiede il potere di stimolare i sensi, creare atmosfere accoglienti e rendere ogni esperienza culinaria e aromaterapica unica e indimenticabile.

Altre risposte alla domanda : La fragranza delle spezie : fragranza; delle; spezie; fragranza ; fragranza piacevole, o ironicamente puzza; Profumo, fragranza ; Aspirare la fragranza ; Che emana una gradevole fragranza ; Il consumare a opera delle acque o del vento; Irritazioni delle mucose nasali; Insetto che danneggia le radici delle piante; La Santa delle rose; La cucina delle varie culture; Altro nome delle folaghe; Piatto sudamericano con pesce marinato e spezie ; Birra con erbe e spezie ; Ragù per selvaggina a base di vino verdure e spezie ; Bevanda a base di vino zucchero e spezie ; In passato erano note come Isole delle spezie ; Miscela di spezie mediorientale ara;

