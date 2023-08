Forma l adipe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma l adipe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRASSO

Significato/Curiosità : Forma l adipe

Il "grasso" è una sostanza corporea composta principalmente da adipe, che si accumula sotto la pelle e intorno agli organi. Svolge ruoli vitali come riserva energetica e isolante termico, ma un eccesso può portare a problemi di salute. Il corpo accumula grasso attraverso l'assunzione di calorie in eccesso rispetto al consumo. Il grasso viscerale, che circonda gli organi interni, è particolarmente associato a rischi per la salute come malattie cardiache, diabete e altri problemi metabolici. Mantenere un equilibrio tra l'accumulo e la riduzione del grasso attraverso una dieta equilibrata e l'attività fisica è essenziale per il benessere.

