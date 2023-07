Erba per profumare i ravioli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erba per profumare i ravioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SALVIA

Significato/Curiosità : Erba per profumare i ravioli

La salvia è un'erba aromatica comunemente utilizzata per profumare e condire i ravioli e altri piatti culinari. Le sue foglie dal profumo intenso e sapore leggermente amaro aggiungono un tocco di freschezza e aromaticità alle preparazioni. La salvia viene spesso utilizzata nelle cucine mediterranee e italiane per insaporire i ripieni dei ravioli, come quelli al burro e salvia o al formaggio. Le foglie di salvia possono essere aggiunte intere o tritate finemente, a seconda delle preferenze personali. La salvia non solo conferisce un aroma invitante ai ravioli, ma offre anche benefici per la salute, poiché è nota per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Altre risposte alla domanda : Erba per profumare i ravioli : erba; profumare; ravioli; L erba detta anche lappa; Così è la frutta acerba ; Un erba apprezzata dalle api; Scontro verba le; Cruciverba con iniziali parole sparse e nucleo; Piante erba cee generalmente palustri; ravioli della cucina sarda; Tipici ravioli piemontesi; Accomuna i ravioli cinesi ai treni di una volta; Ottimo condimento per pansotti e ravioli genovesi; ravioli e ravioli ni;

Cerca altre Definizioni