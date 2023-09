Due numeri in una ruota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due numeri in una ruota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

AMBO

Due numeri in una ruota

L'"ambo" è un termine utilizzato nel gioco del lotto e in altre lotterie numeriche per indicare una scommessa che coinvolge due numeri specifici selezionati da un giocatore. In un gioco come il lotto, i giocatori devono scegliere due numeri, sperando che questi vengano estratti nella combinazione vincente. L'ambo rappresenta una delle scommesse più comuni in questo tipo di giochi d'azzardo. Se i due numeri selezionati dal giocatore corrispondono a quelli estratti nella sequenza vincente, il giocatore vince il premio corrispondente all'ambo. Questo tipo di scommessa può variare in termini di montepremi a seconda delle regole specifiche della lotteria. L'ambo è una delle possibilità di vincita nei giochi numerici, offrendo ai partecipanti la speranza di indovinare correttamente una coppia di numeri per ottenere un premio in denaro o altre ricompense.

