Ha un Consiglio di Sicurezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un Consiglio di Sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONU

Significato/Curiosita : Ha un consiglio di sicurezza

Disambiguazione – "consiglio di sicurezza" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi consiglio di sicurezza (disambigua). questa voce o sezione... Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

