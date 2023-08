Un colosso energetico italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un colosso energetico italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ENI

Significato/Curiosità : Un colosso energetico italiano

ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) è un colosso energetico italiano, una delle maggiori aziende del settore a livello mondiale. Fondata nel 1953, ENI ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo dell'industria energetica italiana, specializzandosi nella ricerca, produzione e commercializzazione di petrolio, gas naturale e prodotti petrolchimici. L'azienda è coinvolta anche in progetti di energia rinnovabile e sostenibile, cercando di ridurre l'impatto ambientale delle sue attività. ENI ha una presenza globale con operazioni in diversi paesi, contribuendo all'approvvigionamento energetico internazionale e al progresso tecnologico nel settore dell'energia.

Altre risposte alla domanda : Un colosso energetico italiano : colosso; energetico; italiano; Vi sorgeva il colosso ; L isola che ci ricorda un colosso ; Un colosso della flora africana; È un colosso dell intrattenimento al cinema e in tivù; Un colosso petrolifero; Un colosso Usa dell informatica; Un contorno energetico ; Alcune lampadine garantiscono quello energetico ; Colosso energetico italiano; Un dolce... energetico ; Indicano l apporto energetico degli alimenti; La capitale lituana in italiano ; Una lingua come l italiano e il francese; Il politico italiano che venne detto il Migliore; Un popolare giallista italiano ; Lo è tanto un italiano quanto uno spagnolo; Un popolo come l italiano ;

Cerca altre Definizioni