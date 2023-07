Un codice delle banche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un codice delle banche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAB

Significato/Curiosita : Un codice delle banche

Riferire i nomi delle banche e la difficoltà di immagazzinare tali informazioni nei sistemi informatici, sono stati creati una serie di codici identificativi... Suggerimenti del progetto di riferimento. cabell calloway iii, noto come cab calloway (rochester, 25 dicembre 1907 – hockessin, 18 novembre 1994) è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

