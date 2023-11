La definizione e la soluzione di: Città della Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Voce principale: comuni della francia. quello che segue è un elenco dei principali comuni francesi, secondo le statistiche dell'insee, al 1º gennaio 2018;... Nîmes (/nim/; in occitano Nimes, in latino Nemausus) è un comune francese di 143 917 abitanti capoluogo del dipartimento del Gard nella regione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

