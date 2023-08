Cavalli dal pelo rossiccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavalli dal pelo rossiccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BAI

Significato/Curiosita : Cavalli dal pelo rossiccio

Essendo il mantello ancestrale del cavallo (gene agouti), è il più diffuso. varianti ordinario: tendente al rossiccio slavato: muso, fianchi e ventre tendenti... bai (1990) – tennista australiana bianca bai (1982) – attrice e modella taiwanese fabrizio bai (1977) – chitarrista e compositore italiano katsuo bai... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

