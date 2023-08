Casa editrice torinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa editrice torinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La UTET (Unione Tipografico-Editrice Torinese) è una rinomata casa editrice torinese con una lunga storia e una reputazione consolidata nel campo editoriale italiano. Fondata nel 1828, UTET si è affermata come una delle principali case editrici in Italia, pubblicando una vasta gamma di opere letterarie, scientifiche, accademiche e di riferimento. La casa editrice è nota per la sua attenzione alla qualità editoriale, alla ricerca e all'innovazione, offrendo al pubblico opere di autori italiani e internazionali di rilievo. UTET ha contribuito in modo significativo alla diffusione del sapere e alla promozione della cultura, diventando un punto di riferimento per gli studiosi, gli appassionati di letteratura e gli amanti della conoscenza. La casa editrice torinese ha svolto un ruolo fondamentale nella pubblicazione di importanti opere accademiche e enciclopediche, contribuendo così alla diffusione della conoscenza nel panorama editoriale italiano.

