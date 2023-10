Un barbaro come Attila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un barbaro come Attila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : UNNO

Significato/Curiosita : Un barbaro come attila

Assicurarsi i favori del dio odino; costei predice l'avvento di un re barbaro (attila) talmente temibile da lasciare dietro di sé il deserto. impressionato... appartenente all'antico popolo degli Unni

lingua unna Persone Taitetsu Unno – docente ed autore di testi sul buddismo

– docente ed autore di testi sul buddismo Unno von Fischel – comandante di U-Boot durante la seconda guerra mondiale Astronomia 12084 Unno – asteroide della fascia principale Assicurarsi i favori del dio odino; costei predice l'avvento dire) talmente temibile da lasciare dietro di sé il deserto. impressionato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

