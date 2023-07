Un azienda di telefonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un azienda di telefonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TIM

Significato/Curiosita : Un azienda di telefonia

La licenza gsm per la telefonia mobile in italia. già nel dicembre 1998, con l'avvio dei servizi di telefonia fissa per le aziende, conquista il suo primo... Disambiguazione – "tim" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tim. tim s.p.a. (in precedenza telecom italia s.p.a.), nota anche come gruppo tim, è un'azienda...