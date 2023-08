Anno Accademico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anno Accademico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AA

Significato/Curiosita : Anno accademico

Un anno accademico è il periodo dell'anno in cui un'università svolge la propria attività. un anno scolastico indica invece lo stesso periodo riferito... Contengono il titolo. aa – genere della famiglia delle orchidacee aa – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) della berlina aa – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Anno Accademico : anno; accademico; Danno fuoco alle polveri; I Serafini ne hanno sei; Fanno nascere la diffidenza; Rumori che fanno trasalire; Avranno l effigie di Carlo III; Danno so per la salute; Il più alto titolo accademico internazionale; Titolo accademico ; Nelle università c è l accademico ; Nell università c è quello accademico ; Presiede il Senato accademico ;

Cerca altre Definizioni