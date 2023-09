Abbreviazione epistolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbreviazione epistolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PREG

Altra risposta : EGR - SIG

Altra risposta : NB

Significato/Curiosita : Abbreviazione epistolare

Coccia, il mondo classico nell'immaginario contemporaneo ^ nel romanzo epistolare di tiziano colombi, il segreto di cicerone, palermo, sellerio, 1993. ^... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. pre-preg è un termine utilizzato per indicare materiali compositi fibrorinforzati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

