Vigila sulle contrattazioni in Borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vigila sulle contrattazioni in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CONSOB

Significato/Curiosita : Vigila sulle contrattazioni in borsa

Istituiva la consob quale organo di vigilanza sulle società quotate in borsa e sui fondi mobiliari; divenne operativa in data 23 luglio 1975. con la legge n. 77...

Commissione nazionale per le società e la borsa (meglio nota con l'acronimo consob) è un'autorità amministrativa indipendente dotata di autonoma personalità... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

