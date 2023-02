Usare reti o lenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usare reti o lenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PESCARE

Significato/Curiosita : Usare reti o lenze

Cui è vittima, con mezzi di pesca comunemente usati, quali reti a strascico, tonnare e lenze utilizzate in genere per il pesce spada. nella lista rossa...

Altri significati, vedi pescara (disambigua). pescara /pe'skara/, pronuncia[·info], (pescara /pe'skar/ in abruzzese, pescara /p'skar/ in dialetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Altre definizioni con usare; reti; lenze; usare materiali di scarto o di rifiuto; Accusare , imputare; usare lo stetoscopio; Causare male fisico; Le sciarpe dei preti ; Il papa che Dante pone fra gli ereti ci; Totalmente creti no; Sistema di collegamento fra reti elettriche; Persone che diffondono malattie e pestilenze ; Consente al pescatore di fare uso di più lenze ; In fondo alle lenze ; Cerca nelle Definizioni