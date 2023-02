Scampata al pericolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scampata al pericolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SALVA

Significato/Curiosita : Scampata al pericolo

La repubblica, 29 luglio 1987, p. 21. ^ nino sormani, l'inter è scampata al pericolo turco, in la stampa, 1º ottobre 1987, p. 18. ^ bruno perucca, serena...

salva – formaggio italiano, prodotto nella pianura lombarda. salva – comune della romania, nella regione storica della transilvania. salva – tiro contemporaneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Altre definizioni con scampata; pericolo; Averla scampata ; Spesso chi lo lascia dice di averla scampata bella; Il serial più pericolo so; L animale che in caso di pericolo batte la coda sull acqua; Uno sportivo da pericolo si colpi di mano; Si dà in caso di pericolo ; Cerca nelle Definizioni