Il sacramento chiamato anche cresima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sacramento chiamato anche cresima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CONFERMAZIONE

Vasetto di olio consacrato (crisma) usato nel sacramento la confermazione (meglio nota come cresima) è un sacramento della chiesa cattolica, ortodossa e nella...

Adulti, e viene conferito come confermazione a chi fu battezzato da bambino, è naturale che il termine "confermazione" va anche a intendere "rafforzamento"... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

