Quello finto la sa lunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello finto la sa lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TONTO

Significato/Curiosita : Quello finto la sa lunga

tonto + tonto, su filmaffinity. (en) tonto + tonto, su metacritic, red ventures. (en) tonto + tonto, su box office mojo, imdb.com. (en) tonto + tonto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Altre definizioni con quello; finto; lunga; È dimezzato quello di Italo Calvino; Ogni cosa ha quello buono; Si gioca quello d andata e quello di ritorno; È caratteristico quello della giraffa; È un finto cliente in incognito: __ shopper ing; La falsità del finto virtuoso; Allunga no a dismisura le gambe dei pagliacci; L opera più lunga di Verdi; Latte a lunga conservazione; Mammifero africano dei Tubulidentati con muso allunga to; Cerca nelle Definizioni