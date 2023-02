Su quella nullius nessuno può vantare diritti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Su quella nullius nessuno può vantare diritti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RES

Significato/Curiosita : Su quella nullius nessuno puo vantare diritti

Da quella data l'arcaico nome mankarru scompare per far posto a quello cristiano di santa lucia. nel 1206, con l'istituzione della prelatura nullius da...

La res, montagna della valsesia rete di economia solidale (res)[1] répertoire d'épigraphie sémitique – collana di epigrafia semitica appartenente al corpus... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

