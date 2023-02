Piegati sulle gambe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piegati sulle gambe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ACCOSCIATI

Significato/Curiosita : Piegati sulle gambe

Arti inferiori. ella può tenerli distesi, piegati, sollevati, incrociati, posati coi talloni sulla schiena o sulle spalle dell'uomo, o incrociati dietro il...

Magli, franco califano, diego peano, don backy, jimmy fontana e nada. accosciati: paolo mengoli, massimo ranieri, gerry manzoli dei camaleonti, armando... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Altre definizioni con piegati; sulle; gambe; L arte di ricavare sculture da fogli ripiegati ; Sono impiegati per studiare le condizioni di equilibrio dei fluidi; I foglietti ripiegati ad arte; 1 foglietti giapponesi artisticamente ripiegati ; Vigila sulle contrattazioni in Borsa; Il convitato lo spiega sulle ginocchia; È noto il suo teorema sulle parallele; Abbreviazione sulle buste; Un rivestimento per non finire a gambe all aria; Allungano a dismisura le gambe dei pagliacci; Macchina per fabbricare gambe di tavolini; I... gomiti delle gambe ; Cerca nelle Definizioni