Ottaviano vi sconfisse Antonio e Cleopatra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ottaviano vi sconfisse Antonio e Cleopatra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AZIO

Significato/Curiosita : Ottaviano vi sconfisse antonio e cleopatra

cleopatra (disambigua). cleopatra tèa filopàtore (in greco antico: epta e fpt; in egizio: liw-p-dr, qliu-pa-dra; in latino: cleopatra...

20°44'19e / 38.934444°n 20.738611°e38.934444; 20.738611 la battaglia di azio (2 settembre 31 a.c.) fu una battaglia navale che concluse la guerra civile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Altre definizioni con ottaviano; sconfisse; antonio; cleopatra; Fu triumviro insieme a ottaviano e Marco Antonio; Celebre vittoria di ottaviano ; Vittoria di ottaviano ; Il figlio di Cleopatra che fu fatto uccidere da ottaviano ; sconfisse Totila a Gualdo Tadino; I Normanni vi sconfisse ro i Sassoni nel 1066; La località presso Siena in cui Farinata sconfisse i Guelfi; sconfisse i Goti in Italia; antonio __, grande scultore neoclassico; Precede antonio e Andrea nei calendari; antonio filosofo italiano dell ottocento; antonio , pittore e incisore emiliano dell 800; La Taylor attrice protagonista di cleopatra ; Il fiume sacro di cleopatra ; Cesare lo spodestò in favore di cleopatra ; Assieme a cleopatra nella tragedia di Shakespeare; Cerca nelle Definizioni